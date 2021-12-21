Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения во внешней политике Украины.﻿ Об этом он заявил во время открытия конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает УНИАН.

Зеленский отметил, что сегодняшняя конференция дипломатов особая не только из-за локации и ее участников, но и из-за новых принципов и подходов, которые введут именно сегодня.

"Мы живем в новой реальности, где глобальные изменения происходят ежемесячно, еженедельно и даже ежедневно... В этих условиях мы должны изменить стиль и философию своей внешней политики. Сегодня она нуждается во многих вещах, но я хотел бы остановиться на четырех" , - отметил он.

В частности, первая такая вещь, по словам президента, это скорость.

"С чрезмерно консервативной, а потому очень медленной, наша дипломатия должна стать яркой, динамичной, ведь сейчас во многих процессах Украина вынуждена догонять" , - сказал он.

Второй вещью Зеленский назвал креативность, а ее примерами - декларацию в поддержку европерспективы Украины, которую подписали уже 7 стран, а также саммит Крымской платформы, участие в котором приняли представители десятка государств.

"Мы должны не ждать, пока кто-то решит наши проблемы за нас, а искать и ежедневно предлагать новые механизмы, новые форматы и идеи. Для того, чтобы эти идеи имели поддержку наших партнеров, нужна третья вещь - амбициозность..." , - сказал президент.

По его мнению, Украине необходимо избавиться от негативного, постоянно подавленного и пессимистического мышления, от слов "это невозможно", "этого не будет", "это не для нас" и "это не нашего уровня", а также от комплекса страны третьего мира.

"У нас огромный потенциал. Наша Украина нужна Европе, а не наоборот. Вот это амбициозность. Изменение собственного восприятия Украины ради изменения ее восприятия во всем мире. Не проблемный, а стратегический партнер. Источник не угроз, а возможностей" , - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, необходимо продолжить утверждение Украины в роли регионального лидера и путем малых союзов и инициатив строить новую реальность, где Украина "не шестая слева в третьем ряду, а драйвер и лидер в процессе".