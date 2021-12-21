В МИД РФ допустили размещение ядерного оружия в Беларуси

Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности, будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий, многое зависит от реакции западных стран, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя возможность разместить в Беларуси ядерное оружие.

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО" , - сказал Руденко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск предложит разместить РФ ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу. На прошлой неделе глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО.