В Минобороны РФ заявили, что США готовят провокации на востоке Украины

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США якобы готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина во вторник, 21 декабря, сообщает Лента.ру.

По словам главы Минобороны РФ, для этих целей США уже доставили в Авдеевку и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами.

Также Шойгу заявил, что в Украине уже находятся около 120 представителей частных военных компаний из США. Они начали заниматься с украинскими спецназовцами.