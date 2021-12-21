В Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности
В начале года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности, сообщает Европейская правда.
Об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.
"В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса", – заявила она.
По ее словам, это первые учения НАТО, которые пройдут в Украине.
"И это особенно важно в контексте тех угроз, которые стоят перед Украиной", - добавила она.