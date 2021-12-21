В начале года в Киеве пройдут учения НАТО по кибербезопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом во время онлайн-брифинга заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

"В начале года в Украине впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности. Они пройдут в Киеве, который примет представителей всех стран Альянса" , – заявила она.

По ее словам, это первые учения НАТО, которые пройдут в Украине.