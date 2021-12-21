Украине грозит серьезная опасность от "Омикрона" - прогноз

Количество случаев заболевания штаммом "Омикрон" в Украине при очередной вспышке может быть больше, чем при "Дельте". Однако госпитализаций и смертей будет меньше.﻿ Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

Ганиченко отметил, что благодаря тому, что уже около 40% украинцев вакцинированы, то новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией безусловно будет, но с другими показателями. В частности, он пояснил, что случаев заражения новым штаммом "Омикрон" может быть гораздо больше, чем при "Дельте", однако количество госпитализаций и смертности будет ниже.