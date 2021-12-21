Футболист Аталанты неудачно пошутил об украинце

Защитник итальянской Аталанты Ханс Хатебур довольно странно высказался о своем одноклубнике, украинском хавбеке Руслане Малиновском. В Аталанте ценят Малиновского, но при этом разрешают его неоднозначные шутки, сообщает 24 Канал.

Сначала в интервью он признался, что украинец как игрок не очень хороший. Затем он исправился и сказал, что пошутил.

"Малиновский? Как игрок – он дерьмо! Шучу. Он важный футболист команды, его левая нога феноменальна. Он сильный и мощный игрок. Когда у него мяч под левой, то трудно предсказать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет", – сказал Хатебур.

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