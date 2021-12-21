В ЕС и НАТО готовят ответ на условия России

Представители НАТО и Евросоюза пока не договорились о том, каким образом и в каком составе можно вести с Россией переговоры относительно ее предложений в сфере европейской безопасности. Об этом, ссылаясь на The Financial Times, сообщает Корреспондент.

"Официальные лица говорили The Financial Times, что консенсуса по поводу того, как вести переговоры и кто в них будет участвовать, нет", - говорится в публикации.

Неназванный высокопоставленный представитель НАТО также пояснил изданию, почему нельзя ответить отказом.

"Проблема здесь состоит в том, что, если вы просто скажете "нет" на требования Москвы, тогда у вас не будет пространства для диалога", - сказал он.

Собеседник добавил, что в данный момент в НАТО и ЕС обсуждают то, как ответить на предложения России.

FT напоминает, что официальные лица стран Запада отвергли почти все предложения РФ, называя их не заслуживающими доверия и противоречащими договорам эпохи после холодной войны, которые гарантировали суверенным государствам право самим выбирать путь. В то же время, пишет издание, оборонные ведомства западных стран хотят избежать прямого отказа от предложений РФ в стремлении найти области взаимного согласия и снизить напряженность в ситуации вокруг Украины.

Однако западные дипломаты не хотят, чтобы РФ устанавливала условия взаимодействия по этим вопросам, и обсуждения могут начаться, лишь когда США и НАТО согласуют свои предложения для Москвы. Для достижения результатов может быть необходим более узкий формат переговоров, чем на площадках Совета Россия-НАТО или ОБСЕ.