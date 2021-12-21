Mercedes-Benz EQS получил 5 звезд в краш-тестах

Независимая организация Euro NCAP проверила безопасность нового электрического седана Mercedes-Benz EQS. Автомобиль прошел все испытания и получил высшую оценку - 5 звезд, сообщает Судебно-юридическая газета.

Электромобиль выполнен на самом высоком уровне, заработав 96% за защиту взрослых пассажиров в салоне и 91% за безопасность детей. Это наивысшая оценка, присвоенная EuroNCAP новой модели в 2022 году.

Роскошный электрический седан, который весит почти 2,5 тонны (точнее 2480 кг), получил 76% за защиту пешеходов и 80% за работу электронных систем безопасности, которыми он оснащен.

Euro NCAP традиционно разместил видео тестов Mercedes-Benz EQS на своем официальном канале в YouTube. Благодаря этим кадрам видно, что электромобиль справился с испытаниями, хотя и не на 100%. Определенно есть небольшие недостатки, когда седан сталкивается с препятствием, имитирующим тот же электромобиль или пешехода.