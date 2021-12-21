Путин пригрозил НАТО и требует гарантий безопасности от США

Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к своим границам, заявил Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать" , - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что Россия имеет "полное право" на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет страны.

Он также заявил, что Москва хочет получить именно юридически обязывающие гарантии безопасности от США в связи с приближением НАТО к границам России.