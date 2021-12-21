Путин пригрозил НАТО и требует гарантий безопасности от США
Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к своим границам, заявил Владимир Путин, сообщает ТАСС.
"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - сказал президент РФ.
Путин подчеркнул, что Россия имеет "полное право" на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет страны.
Он также заявил, что Москва хочет получить именно юридически обязывающие гарантии безопасности от США в связи с приближением НАТО к границам России.
"Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Но мы с вами хорошо знаем: и этому-то нельзя верить - никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны. Легко! Объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с договором о противоракетной обороне", – сказал Путин, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.