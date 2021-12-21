Суд по делу МН17: прокуроры подтвердили использование ЗРК "Бук"

В Гааге на суде по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году заявили, что следствие не нашло никаких следов другого оружия, которым мог быть сбит самолет, кроме ЗРК "Бук", сообщает Слово и дело.

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила прокурор Манон Риддербекс.

"Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Прокуратура таким образом пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которая была запущена со стороны Первомайского" , - сказала прокурор, зачитывая обвинительный акт.

По словам Риддербекс, на то, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", указывают характер повреждений воздушного судна, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.

Во время заседания также были заслушаны переговоры фигурантов - Леонида Харченко и Олега Пулатова.

В разговоре они утверждали, что самолет Малазийских авиалиний якобы был сбит украинским истребителем, по которому уже сработал "Бук". При этом фигуранты, говоря о ЗРК, используют выражение "наш Бук".

Следствие установило, что в тот день ни один военный самолет Украины не был сбит. А в районе падения "Боинга" обломков других лайнеров не было.