В этом году собран рекордный за историю Украины урожай

Украина собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн.﻿ Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко, сообщает Экономическая правда.

"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!" – сообщил Лещенко.

По словам министра, зерновых и зернобобовых в этом году собрано более 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн.

Таким образом, показатель превысил предварительные прогнозы ведомства в 100 млн тонн.