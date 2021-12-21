В этом году собран рекордный за историю Украины урожай
Украина собрала рекордный за историю независимости урожай и превысила предварительный прогноз в 100 млн тонн. Об этом заявил министр агрополитики Роман Лещенко, сообщает Экономическая правда.
"Мы завершаем сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом более чем в 106 млн тонн. Это абсолютный максимум за всю историю нашего государства!" – сообщил Лещенко.
По словам министра, зерновых и зернобобовых в этом году собрано более 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн.
Таким образом, показатель превысил предварительные прогнозы ведомства в 100 млн тонн.