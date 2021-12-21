Путин решил, что США дадут Украине гиперзвуковое оружие для удара по РФ

Президент России Владимир Путин решил, что когда у США появится гиперзвуковое оружие, Вашингтон “поставит его Украине”. Хотя Путин и говорит, что у США нет такого оружия, в октябре американские военные провели успешные испытания такого вида вооружений, сообщает Зеркало недели.

"То, что США сейчас делают на территории Украины, это не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.

В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть. Ну и поставят его на Украине. Это не значит, что завтра будут его применять, потому что у нас “Циркон” уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе и на отдельные регионы России, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают: мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть? Нам просто некуда двигаться дальше" , - сказал он на коллегии минобороны РФ.

Перед этим в МИД РФ выступили против участия Украины в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва "не видит" необходимости в участии Украины в переговорах, которые прямо касаются Украины. Москва снова угрожает эскалацией, если НАТО отправит военных в Украину.

Гиперзвуковые планирующие аппараты запускаются из ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем достигают цели со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 3 853 миль (6200 километров) в час.