Неизвестный объект в небе оказался звездой очень редкого типа

Ученые выяснили природу яркого источника на небе, известного как Gaia20eae. Исследование показало, что это особенный тип звезды, сообщает Хайтек.

Европейские астрономы наблюдали на небе источник, известный как Gaia20eae. Результаты нового исследования предполагают, что это — молодая звезда типа EXor. Это немногочисленная группа активных звезд типа T Тельца. Звезды типа T Тельца — класс переменных звезд, названный по имени своего прототипа T Тельца. Обычно их можно обнаружить рядом с молекулярными облаками и идентифицировать по их переменности в оптическом диапазоне и хромосферной активности.

Подобные звезды мало изучены и представляют большой интерес для науки, поскольку находятся на промежуточном уровне активности между звездами типа T Тельца и фуорами. Это еще один редкий тип нестационарных звезд, находящихся на ранней стадии звездной эволюции; названы по звезде FU Ориона.

Gaia20eae — источник, расположенный на расстоянии около 9 200 световых лет от Земли. В августе 2020 года его обнаружил спутник Европейского космического агентства Gaia. Теперь группа европейских астрономов представила убедительные доказательства того, что Gaia20eae — молодой звездный объект звезды типа EXor. Сейчас у него повышенная яркость, чей пик пришелся на конец июля 2020 года. Астрономы предсказывают, что она снизится в мае 2022 года.