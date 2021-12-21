Беленюк подарил почти всю олимпийскую награду неизвестному
Народный депутат от фракции "Слуга народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк подарил неуказанному лицу 1,3 миллиона гривен. Такая информация указана в данных о существенных изменениях его имущественного положения в Едином реестре деклараций, сообщает Страна UA.
В документе сообщается, что 6 декабря Беленюк сделал подарок в 1,3 млн гривен. При этом не указано, кто стал объектом столь щедрого жеста олимпийского чемпиона. Известно лишь, что такой расход "слуга народа" сделал в Украине.
Незадолго до этого, 29 ноября, Беленюк получил награду в 1,5 миллиона гривен за участие в Олимпийских играх. Деньги ему были переданы от управления молодежи и спорта Полтавской областной государственной администрации.
Также депутат 9 августа получил 3,3 млн гривен награды за участие в Олимпийских играх (социальные выплаты).
Беленюк отказался назвать имя получателя, ссылаясь на закон о декларациях.
"Данные изменения я указал в своей декларации. Если там нет имени того, кому непосредственно сделан перевод, я и не обязан его указывать. Подарок был осуществлён, а кому и как - по закону я имею право эту информацию не освещать. Там не было необходимости указывать имя человека или название организации, поэтому я и не указывал. Я не понимаю, почему я вообще должен это комментировать", - объяснил он.