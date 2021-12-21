Беленюк подарил почти всю олимпийскую награду неизвестному

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк подарил неуказанному лицу 1,3 миллиона гривен. Такая информация указана в данных о существенных изменениях его имущественного положения в Едином реестре деклараций, сообщает Страна UA.

В документе сообщается, что 6 декабря Беленюк сделал подарок в 1,3 млн гривен. При этом не указано, кто стал объектом столь щедрого жеста олимпийского чемпиона. Известно лишь, что такой расход "слуга народа" сделал в Украине.

Незадолго до этого, 29 ноября, Беленюк получил награду в 1,5 миллиона гривен за участие в Олимпийских играх. Деньги ему были переданы от управления молодежи и спорта Полтавской областной государственной администрации.

Также депутат 9 августа получил 3,3 млн гривен награды за участие в Олимпийских играх (социальные выплаты).

Беленюк отказался назвать имя получателя, ссылаясь на закон о декларациях.