Посол Великобритании отреагировала на подозрение в отношении Порошенко

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала новое подозрение в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, сообщает Новое время.

Она призвала к независимому расследованию.

"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры" , — написала дипломат.