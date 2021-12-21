В Украину идет антициклон – какой будет погода в среду

Синоптики рассказали, какую завтра в Украине антициклон ANNI сформирует погоду. Будет все меньше осадков, время от времени даже могут быть отдельные прояснения, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

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Воздушные потоки все еще будут иметь северную составляющую, поэтому арктический воздух продолжит обеспечивать морозную погоду. Без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью -10-15 мороза, на северо-востоке и востоке страны до -18, днем -4-9 мороза; в южной и западной частях ночью -7-12, днем -1-6 мороза; в Карпатах ночью -14-19, днем -8-13 мороза.