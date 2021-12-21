НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ - Столтенберг
Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но на компромиссы о вступлении Украины не пойдет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Корреспондент.
"НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по поводу расширения, суверенного права стран Европы, и это касается Украины, выбирать свой путь", - ответил он на вопрос о предложениях РФ о гарантиях безопасности в Европе.
Также Столтенберг отметил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.
В то же время, НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года.
"Мы готовы к диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия - НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить эти серьезные вопросы (по ситуации вокруг Украины)", - сказал Столтенберг.