НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ - Столтенберг

Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но на компромиссы о вступлении Украины не пойдет. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Корреспондент.

"НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией по поводу расширения, суверенного права стран Европы, и это касается Украины, выбирать свой путь", - ответил он на вопрос о предложениях РФ о гарантиях безопасности в Европе.

Также Столтенберг отметил, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

В то же время, НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года.