В Минэнергетики озвучили тариф на электроэнергию до конца отопительного сезона

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что в этом отопительном сезоне тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут, сообщает УНИАН.

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию" , - сказал Галущенко.

Также он добавил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня в разы меньше, чем у соседей.