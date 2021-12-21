"Нафтогаз" на своих ТЭЦ будет внедрять подход по диверсификации топлива

ООО "Нафтогаз Тепло" планирует внедрять подход по диверсификации топлива на своих объектах теплоэнергетики.﻿ Об этом сказал технический директор ООО "Нафтогаз Тепло" Федор Шевченко во время пресс-конференции "Централизованное отопление. Тариф против цены. Что мы получаем в платежках и почему", пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

"НАК "Нафтогаз" получит 6 государственных ТЭЦ. И мы уже имеем некоторые наработанные кейсы по поводу того, каким образом подходить к модернизации теплоэлектроцентралей. Этот подход могут взять и другие производители тепловой энергии" , - отметил Шевченко.

Он также рассказал, что поскольку в последнее время производители тепла сталкиваются с проблемами доступности топлива, "Нафтогаз Тепло" рассматривает возможность диверсификации источников производства тепловой и электрической энергии.

"В каждом случае нужно рассматривать, есть ли альтернативное топливо поблизости, есть ли возможность перейти на биогаз, биотопливо или сжигание мусора. Если возле объектов инфраструктуры нет таких источников, надо смотреть на мировой опыт по эффективному сжиганию природного газа" , - сказал Шевченко.

По его словам, модернизация сектора теплоснабжения должно максимально учитывать интересы потребителя, ведь задача любого поставщика тепла - обеспечить качественную услугу и прозрачные начисления.