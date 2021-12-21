Больницы будут вести учет потребления антибиотиков

С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начнут ведение учета общего потребления антимикробных препаратов (антибиотиков) из групп наблюдения и резерва в течение года, сообщает УНИАН.

В частности, мониторингу будут подлежать антибиотики группы наблюдения - это лекарственные средства, которые широко используются для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва" , - отметили в ЦОС.

Также будут вести учет антибиотиков группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу".