Больницы будут вести учет потребления антибиотиков
С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начнут ведение учета общего потребления антимикробных препаратов (антибиотиков) из групп наблюдения и резерва в течение года, сообщает УНИАН.
В частности, мониторингу будут подлежать антибиотики группы наблюдения - это лекарственные средства, которые широко используются для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.
"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", - отметили в ЦОС.
Также будут вести учет антибиотиков группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу".
"Довольно часто эти препараты являются более дорогими и более токсичными, чем средства первой линии терапии. Антибиотики группы резерва следует выбирать только в последнюю очередь. Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции. Для того чтобы сохранить эффективность антибиотиков, мы должны отказаться от чрезмерного и нерационального их использования", - говорится в сообщении.