Украинский пловец Романчук стал призером чемпионата мира
Украинский пловец, призер Олимпийских игр в Токио Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ, сообщает УНИАН.
Романчук занял третье место на дистанции 1500 метров вольным стилем.
Украинец вышел в финал с лучшим результатом (14.24,76), опередив олимпийского чемпиона в этом виде Ахмеда Хафнауи из Туниса.
В финальном заплыве Романчук превзошел свой результат, но не сумел опередить не только Хафнауи, но и немца Флориана Велльброка, который установил мировой рекорд.
1. Флориан Велльброк (Германия) - 14.06,88 (мировой рекорд)
2. Ахмед Хафнауи (Тунис) - 14.10,94
3. Михаил Романчук (Украина) - 14.11,47
Михаил Романчук: достижения
- На Олимпиаде в Токио Романчук завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров, а также бронзу на дистацнии 800 метров.
- Романчук принес Украине первые олимпийские медали в плавании за 17 лет.
- Украинец становился серебряным призером на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах. На чемпионатах мира на короткой воде Романчук ранее выигрывал золото в 2018 году (на дистанции 1500 метров).
- Также украинский пловец является пятикратным чемпионом Европы.