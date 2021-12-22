Украинский пловец Романчук стал призером чемпионата мира

Украинский пловец, призер Олимпийских игр в Токио Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ, сообщает УНИАН.

Романчук занял третье место на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украинец вышел в финал с лучшим результатом (14.24,76), опередив олимпийского чемпиона в этом виде Ахмеда Хафнауи из Туниса.

В финальном заплыве Романчук превзошел свой результат, но не сумел опередить не только Хафнауи, но и немца Флориана Велльброка, который установил мировой рекорд.

1. Флориан Велльброк (Германия) - 14.06,88 (мировой рекорд)

2. Ахмед Хафнауи (Тунис) - 14.10,94

3. Михаил Романчук (Украина) - 14.11,47

Михаил Романчук: достижения