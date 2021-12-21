Собеседования претендентов на пост главы САП завершились

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершила проведение собеседований с детективом НАБУ Александром Клименко и прокурором Офиса генпрокурора Андреем Синюком, претендующими на пост главы САП, сообщает Интерфакс-Украина.

Комиссия оценит результаты собеседования, после чего будет определен победитель конкурса. Результаты будут обнародованы публично.

Комиссия также обнародовала письмо, поступившее из Офиса генпрокурора, в котором генпрокурор Ирина Венедиктова разделает обеспокоенность вероятными сложностями с апелляционным обжалованием результатов, поскольку комиссия как орган не уполномочена оплачивать судебный сбор.

В письме также указывается, что Офис генпрокурора не уполномочен на оплату судебного сбора по искам, в которых ответчиком будет выступать конкурсная комиссия, поэтому вопрос следует решать путем привлечения финансовой поддержки в рамках реализации проектов международной помощи.

Заседание комиссии проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube.

21 августа 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя САП. После его увольнения САП временно возглавляет Максим Грищук.

В октябре посольство США в Украине заявило, что Соединенные Штаты и Евросоюз «очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками» в избрании руководителя САП.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.