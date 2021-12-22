В Тернополе памятник Бандере забросали яйцами
В Тернополе в парке имени Тараса Шевченко неизвестные вандалы забросали яйцами памятник Степану Бандере, сообщает УНИАН.
Об этом сообщил директор "Объединения парков культуры и отдыха Тернополя" Николай Ткач.
Сейчас работники коммунальных служб отчищают монумент.
По словам Ткача, из-за акта вандализма готовится обращение в полицию.
"История с вандалами приобрела новое продолжение! На этот раз памятник осквернили яйцами", - сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский.
Он также обнародовал фотографии загрязненного памятника на своей странице в Facebook.
Напомним, 14 декабря в Тернополе неизвестный облил краской памятник Степану Бандере. Факт повреждения памятника обнаружили полицейские.