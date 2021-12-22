В Тернополе памятник Бандере забросали яйцами

В Тернополе в парке имени Тараса Шевченко неизвестные вандалы забросали яйцами памятник Степану Бандере, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил директор "Объединения парков культуры и отдыха Тернополя" Николай Ткач.

Сейчас работники коммунальных служб отчищают монумент.

По словам Ткача, из-за акта вандализма готовится обращение в полицию.

"История с вандалами приобрела новое продолжение! На этот раз памятник осквернили яйцами" , - сообщил депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский.

Он также обнародовал фотографии загрязненного памятника на своей странице в Facebook.

Напомним, 14 декабря в Тернополе неизвестный облил краской памятник Степану Бандере. Факт повреждения памятника обнаружили полицейские.