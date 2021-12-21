Путин заявил, что РФ не хочет кровопролития

Президент России Владимир Путин заявляет, что его страна против кровопролития, но хочет решать вопрос дипломатическим способом с юридически утвержденными гарантиями безопасности, сообщает УНИАН.

Об этом Путин заявил на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Вооруженные конфликты, кровопролитие – это не наш выбор, мы не хотим такого развития событий, — заявил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что Россия стремится решать вопросы политико-демократическими путями, однако ей нужны ясные, понятные, четко изложены юридические гарантии".

"Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных к Брюсселя и Вашингтона" , — подчеркнул Путин и выразил надежду, что Москва получит на них ответ.

Напомним, на прошлой неделе Россия провела свои "красные линии" для НАТО и США. Они включают требования к Альянсу отказать Украине в членстве, брать у Москвы согласие на размещение войск в бывших коммунистических странах Европы и избегать развертывания военных сил или учений в ближайшем будущем в странах, граничащих с РФ.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что Российская Федерация не может "диктовать" странам НАТО, что им делать в контексте региональной безопасности.