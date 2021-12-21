Два украинских ритейлера вошли в топ-3 дискаунтеров Европы

Украинская сеть продовольственных дискаунтеров АТБ попала в топ-3 в регионе Центральной и Восточной Европы. Также в тройку лидеров, но уже среди непродовольственных дискаунтеров, попала сеть магазинов Aurora, сообщает Интерфакс-Украина.

Украинские ритейлеры АТБ и Аврора попали в топ-3 ведущих дискаунтеров Центральной и Восточной Европы. Об єтом говорится в исследовании Colliers ExCEEding Borders Retail Report 2021, передает Интерфакс-Украина.

Отчет рассматривает ситуацию и перспективы на 16 рынках: Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Украины.

"Дискаунтер — очень четкая модель: понятные, стандартизированные магазины со стабильным набором товаров. За счет этого дискаунтеры ориентированы на максимальное снижение себестоимости открытия новых локаций. По сравнению с другими операторами объем инвестиций в открытие будет ниже на 20−30%, а иногда и на 50%" , — отметил в комментарии агентству ведущий эксперт Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий.

По его словам, это позволяет дискаунт-операторам открывать магазины близко друг к другу и располагать их ближе к потребителю.

По данным отчета, всего в регионе насчитывается более 30 сетей продовольственных дискаунтеров. По количеству магазинов лидером является польская Biedronka с более чем 3100 магазинами. Немецкая компания Schwarz Group, которой принадлежит Lidl, занимает второе место с более чем 2000 магазинами. Крупнейшая сеть продуктовых супермаркетов в Украине АТБ с примерно 1270 магазинами, занимает третье место.

Кроме Lidl и Kaufland, в регионе Центральной и Восточной Европы также развиваются другие ритейлеры с корнями из Германии: Aldi представлена в Польше как Aldi Nord и в Венгрии как Aldi Süd; Penny представлена в Чешской Республике, Венгрии и Румынии.

Всего с начала 2020 года по конец первого полугодия 2021 года в Центральной и Восточной Европе было открыто более 1 350 магазинов продовольственных дискаунтеров.

Также в регионе насчитывается более 45 сетей непродовольственных дискаунтеров. Самым большим по количеству магазинов является Pepco, за ним следуют KIK, украинская Аврора заняла третье место (650 магазинов), на четвертом Ostrov Chistoty.

Сеть Pepco с почти 2500 магазинами представлена в 11 странах. Также компания Pepco Group владеет торговой маркой Dealz, под которой работает примерно 100 магазинов в Польше. Вторая по величине сеть KiK насчитывает около 1000 магазинов в 8 странах.

Напомним, что в июне этого года фонд прямых инвестиций Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) получил разрешение на покупку сети непродовольственных дискаунтеров Аврора у полтавского бизнесмена Льва Жиденко.