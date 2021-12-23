Психолог объяснила, как определить характер человека по цвету глаз

Издавна считалось, что глаза – зеркало души, ведь благодаря им можно вычислить ложь, понять подлинные намерения человека и тд. Однако практикующий психолог Ольга Романив говорит, что цвет глаз может также влиять на характер их обладателя, сообщает Обозреватель.

Каждая личность наделена уникальными чертами.

Голубой

Обладатели голубых глаз обычно чрезмерно эмоциональны, творчески и склонны к быстрому изменению настроения. Они часто обманывают, истерически ведут себя и страдают вспышками гнева. Однако, несмотря на все недостатки, голубоглазые имеют бесценный дар — природное обаяние.

Обладатели голубых глаз обычно чрезмерно эмоциональны. Источник: Pexels

Черный

Люди с черными глазами – настоящие лидеры. Они харизматичны, целеустремлены и способны достигать больших целей. Среди отрицательных черт можно выделить следующие: вспыльчивость, склонность к авантюризму, зацикленность на своих идеях и упрямство.

Люди с черными глазами – настоящие лидеры. Источник: Pexels

Зеленый

Зеленоглазые люди обычно пользуются популярностью у противоположного пола. Благодаря склонности к перфикционизму им одинаково легко удается заниматься как творчеством, так и рутинной работой.

Зеленоглазые люди обычно пользуются популярностью. Источник: Pexels

Синий

Обладатели ярко-синих глаз могут похвастаться уникальностью, ведь такой оттенок редко встречается в природе. Их характер, как и цвет радужки, тоже неординарный. Однако синеглазые люди склонны к надменности.

Обладатели ярко-синих глаз могут похвастаться уникальностью. Источник: Pexels

Серо-зеленый

Такие люди умеют ставить перед собой цели и иди к ним несмотря на все неудачи, но они достаточно чувствительны, эмоциональны и часто принимают решение не головой, а сердцем. У них хорошо развита интуиция и эмпатия.

Обладатели серо-зеленых глаз принимают решение сердцем. Источник: Pexels

Карие глаза

Обладатели карих глаз обычно любят быть в центре внимания и много общаться с людьми. Они наделены чувством юмора и жизнерадостностью, однако часто капризничают и отталкивают тех, кто в них быстро влюбляется.

Обладатели карих глаз обычно любят быть в центре внимания. Источник: Pexels

Серо-голубой

Люди, которых природа наделила серо-голубыми глазами, имеют настоящий нордический характер. Их нелегко вывести на эмоции, ведь такие персоны в любых критических ситуациях пытаются сохранить спокойствие и рассудительность.

Люди, которых природа наделила серо-голубыми глазами, имеют нордический характер. Источник: Pexels

Серый

Обладатели серых глаз, без примесей других оттенков, встречаются редко. Они рассудительны, уравновешены, терпеливы и трудолюбивы. На таких людей всегда можно положиться, поэтому в отношениях они, как правило, сохраняют верность партнеру.