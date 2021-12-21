Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подозрение в госизмене, выдвинутое пятому президенту Украины Петру Порошенко, сообщает Новое время.

Зеленский считает, что эта ситуация не повлияет на ситуацию в стране.

"Я не думаю, что это будет влиять на ситуацию внутри нашего государства. На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко — ред.) является одной из этих финансовых групп" , — сказал Зеленский.

Действующий президент Украины также добавил, что не видит резонанса «относительно таких людей, как господин Медведчук (нардеп Виктор Медведчук — ред.), как господин, о котором Вы сейчас говорите (Порошенко — ред.)».

"Если это те вопросы, связанные с конкретикой с углем, торговля с сепаратистами, поэтому пусть разбирается суд, правоохранительные органы" , — сказал президент.