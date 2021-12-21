Страны Балтии готовы предоставить Украине военную помощь

Страны Балтии готовы оказать Украине поддержку на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с коллегами из Латвии и Эстонии, сообщает Новое время.

По словам Анушаускаса, помощь может быть как военная, так и невоенная, но « то, что помощь точно будет — факт ». Министры стран Балтии обсудили вопросы безопасности в регионе и сотрудничество в рамках ЕС и НАТО.

Ранее Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова передать Украине летальное оружие. Лидеры стран Балтии и Центральной Европы призвали Евросоюз поддержать новые экономические санкции против России.

Today, in a meeting of ????????????????????????DefMins @Pabriks, K. Laanet and I condemned Russia’s concentration of military forces around the border with Ukraine, and Russia’s continuous attempts to limit Ukraine’s sovereignty by claiming spheres of influence in Eastern Europe. pic.twitter.com/4oWa2t5Y8V — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 21, 2021

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид 21 декабря заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине больше военной техники.

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 3 декабря численность российских войск возле границ Украины и на временно оккупированных территориях составляла более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.