Страны Балтии готовы предоставить Украине военную помощь
Страны Балтии готовы оказать Украине поддержку на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи с коллегами из Латвии и Эстонии, сообщает Новое время.
По словам Анушаускаса, помощь может быть как военная, так и невоенная, но «
то, что помощь точно будет — факт». Министры стран Балтии обсудили вопросы безопасности в регионе и сотрудничество в рамках ЕС и НАТО.
Ранее Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова передать Украине летальное оружие. Лидеры стран Балтии и Центральной Европы призвали Евросоюз поддержать новые экономические санкции против России.
Помощница госсекретаря США Карен Донфрид 21 декабря заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине больше военной техники.
Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 3 декабря численность российских войск возле границ Украины и на временно оккупированных территориях составляла более 94 тыс. солдат и офицеров.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.