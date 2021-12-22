Олимпийский чемпион попал в больницу после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев был избит возле московского караоке-клубе в Весковском переулке. 32-летний чемпион Европы заступился за свою девушку Анну Сидорову, сообщает Обозреватель.

По сообщению Telegram-канал Mash, нападавшие изначали искали любую возможность подраться. После того, как компания вышла на улице конфликт продолжился, а затем перерос в драку.

Троих мужчин, которые напали на спортсмена, задержала полиция. Сам Соловьев был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. У него ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.

СМИ опубликовали полное видео с камер наблюдения, которые находились рядом со входом. Судя по кадрам Фигурист начал драку первым. В ответ на слова одного из оппонентов, Дмитрий толкнул его в грудь. После этого на спортсмена напали остальные два.

Также Mash выложил видео, которое снял один из участников конфликта.

Отметим, что Сидорова является тоже знаменитой спортсменкой. В свое время дважды выигрывала Универсиаду (2013, 2015), два раза становилась чемпионкой Европы (2012, 2015) и 2017 взяла "серебро" чемпионата мира.