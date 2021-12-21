Прокуратура Нидерландов назвала четырех подозреваемых в сбитии MH17

Прокуратура Нидерландов заявила, что Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко несут полную ответственность за сбитие рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Европейская правда.

Несмотря на то, что четверо подозреваемых физически не присутствовали при запуске ракеты "Бук", которой был сбит MH17, по мнению прокуратуры, они несут ответственность в правовом смысле из-за своей "руководящей военной роли".

"То, что они сами не нажали кнопку, не имеет юридического значения" , – заявил прокурор Тийс Бергер.

"Человек, побуждающий другого к совершению преступления, также может быть осужден как исполнитель этого преступления. Эти четверо подозреваемых использовали Бук как собственный инструмент, чтобы сбить самолет. Они тесно сотрудничали, было четкое распределение задач и все подозреваемые играли активную и важную роль в подготовке и совершении преступления. Поэтому они несут солидарную ответственность" , - сказал он.

Завтра прокуратура выступит с требованиями наказания.

Четыре подозреваемых обвиняются в умышленном сбитии самолета и убийстве 298 человек.

"Тот, кто организует, содействует, активно содействует совершению преступления и затем с удовольствием обсуждает его, несет уголовную ответственность за это преступление" , - подчеркнул прокурор.

Максимальное наказание за это преступление – пожизненное заключение. Решение ожидается не раньше осени 2022 года.

Ранее сообщалось, что 20 декабря во время заседания суда по делу об уничтожении в 2014 году самолета рейса MH17 нидерландские прокуроры отметили, что четверо обвиняемых имели целью сбить украинский военный самолет, но это не изменяет сути обвинений.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.