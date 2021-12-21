Грузинская оппозиция объявила массовую голодовку в поддержку Саакашвили

Лидер ключевой оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил о начале массовой голодовки с требованием освободить из тюрьмы бывшего президента страны, главу исполкома Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, сообщает Деловая столица.

Об этом Мелия заявил на акции протеста перед парламентом Грузии на проспекте Руставели.

Несколько тысяч сторонников Саакашвили, который отмечает день рождения, собрались с требованием его освобождения.

"Оппозиция начинает акцию массовой голодовки. Я вместе с друзьями, с очень многими людьми, — я уверен, что нас будет больше, чем кто-то может ожидать, — начинаем новый этап и начинаем массовую протестную акцию голодовки для освобождения Саакашвили из плена" , — сказал Мелия.

Как подчеркнул оппозиционер, чем больше людей будет участвовать в акции протеста, тем лучше, ведь Саакашвили, по его словам, "борется не для себя".

"Это тяжелое решение, и это наше конституционное решение. Я никого не буду обязывать, но чем больше нас будет, чем больше будет консолидация, тем быстрее настанет позитивный результат" , — заявил Мелия.

Оппозиционеры, по его словам, будут голодать у офиса "Единого национального движения" на Кахетинском шоссе, на окраине Тбилиси.