В офисе чемпиона Италии по футболу провели обыски

21 декабря финансовая гвардия Италии провела обыски в офисе чемпиона страны по футболу "Интера", сообщает УНИАН.

В ходе обысков была изъята финансовая документация клуба за 2017-18 и 2018-19 годы.

Миланская прокуратура подозревает "Интер" в намеренном завышении доходов клуба в этот период. Итальянский клуб мог указывать ложные данные о стоимости некоторых как исходящих, так и входящих трансферов, чтобы сбалансировать бухгалтерские отчеты. Кроме того, цена проданных футболистов могла умышленно завышаться, чтобы "Интер" мог вписаться в нормы финансового фэйр-плей. Под подозрением оказались около десяти трансферов клуба.

"Интер" подозревается в финансовых махинациях в общей сложности на 100 миллионов евро.

Чемпион Италии на своем официальном сайте подтвердил факт проведения расследования. В "Интере" отметили, что предоставили всю необходимую документацию, а также сообщили, что ни один член руководства клуба не был взят под стражу. Также итальянский клуб подчеркнул, что ему не было предъявлено никаких обвинений.

Отметим, что ранее в поле зрения правоохранительных органов попали и другие итальянские клубы: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Сампдория" и "Дженоа" и "Милан". В офисе туринского клуба также провели обыски и изъяли финансовые документы. Что касается "Милана", то в отчетности "россонери" нарушений не выявили.

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