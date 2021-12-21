Арахамия предложил запретить Порошенко ходить в Раду

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал подозрение пятому президенту и лидеру Евросолидарности Петру Порошенко, сообщает Новое время.

Во время брифинга, который транслировали в Facebook Слуги народа, Арахамия назвал подозрение «ожидаемым»:

"Когда господина [народного депутата от ОПЗЖ] Медведчука арестовали, потом… предоставили подозрение господину [экс-министру энергетики Владимиру] Демчишину, тогда уже фактически было известно, что команды по закупке угля исходили из наивысших кабинетов бывшей власти" , — утверждает он.

По мнению Арахамии, если информация правоохранительных органов подтвердится, «нужно будет запретить Порошенко заходить в Верховную Раду».

В понедельник, 20 декабря, Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в рамках дела о поставках угля со временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах.

По версии следствия, он использовал свои полномочия и инструменты влияния, чтобы контракты с ЮАР были расторгнуты, а затем по требованию представителей РФ организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля с неподконтрольных территорий, таким образом «поставив Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

В Евросолидарности заявили, что подозрение является политически мотивированным и фейковым, и обвинили президента Владимира Зеленского в преследовании оппозиции.