Зеленский устроил "вечеринку" для послов с вином и шашлыками

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра, сообщает УНИАН.

Все приглашенные угощают кушаньями и слушают живую настоящую гуцульскую музыку.

Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн.

Отдельно всем желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные блюда, и, в частности, шашлыки. Само действо происходит вокруг большого костра.

Сегодня, 21 декабря, в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области началась двухдневная ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

В мероприятии принимают участие около 90 послов Украины, которые представляют интересы нашего государства на всех континентах мира.

Мероприятие предусматривает как открытую для прессы часть, так и закрытую.

После завершения первого дня конференции Зеленский сделал ряд заявлений, среди которых: