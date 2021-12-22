Назван топ-15 недорогих кроссоверов для зимнего города

Назван топ-15 недорогих кроссоверов для зимнего города
Фото: Wikipedia

В условиях сильных снегопадов для города идеально подойдут кроссоверы. Эксперты составили рейтинг недорогих машин класса SUV 2009-2014 годов выпуска, сообщает Auto.Ria.

В зимний период для водителей становится актуальной покупка кроссоверов, оснащенных системой полного привода. Для города в сложную погоду вполне подойдут подержанные машины 2009-2014 годов выпуска стоимостью от $9500 до $12 500.

Следует учесть, что обычно не все машины одной модели могут быть оснащены полным приводом (AWD). Зачастую это зависит от комплектации и цены.

Топ-15 недорогих кроссоверов, который максимально подходят для зимнего города:

  • Renault /Dacia Duster: средняя цена для авто 2009-2014 г.в. составляет $9500;
  • Jeep Patriot: средняя цена – $10 500;
  • Skoda Yeti: средняя цена – $10 600;
  • Peugeot 4007: средняя цена – $10 700;
  • Hyundai Tucson /ix35: средняя цена – $10 800;
  • Citroen C-Crosser –$11 000;
  • Mazda CX-7 – $11 200;
  • Renault Koleos – $11 200;
  • Jeep Compass – $11 300;
  • Suzuki Grand Vitara – $11 500;
  • Mitsubishi Outlander Sport – $11 800;
  • Opel Antara – $12 000;
  • Subaru Outback – $12 000;
  • Subaru XV – $12 300;
  • Subaru Forester – $12 500.

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