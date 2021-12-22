Назван топ-15 недорогих кроссоверов для зимнего города

В условиях сильных снегопадов для города идеально подойдут кроссоверы. Эксперты составили рейтинг недорогих машин класса SUV 2009-2014 годов выпуска, сообщает Auto.Ria.

В зимний период для водителей становится актуальной покупка кроссоверов, оснащенных системой полного привода. Для города в сложную погоду вполне подойдут подержанные машины 2009-2014 годов выпуска стоимостью от $9500 до $12 500.

Следует учесть, что обычно не все машины одной модели могут быть оснащены полным приводом (AWD). Зачастую это зависит от комплектации и цены.

Топ-15 недорогих кроссоверов, который максимально подходят для зимнего города: