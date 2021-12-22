Назван топ-15 недорогих кроссоверов для зимнего города
В условиях сильных снегопадов для города идеально подойдут кроссоверы. Эксперты составили рейтинг недорогих машин класса SUV 2009-2014 годов выпуска, сообщает Auto.Ria.
В зимний период для водителей становится актуальной покупка кроссоверов, оснащенных системой полного привода. Для города в сложную погоду вполне подойдут подержанные машины 2009-2014 годов выпуска стоимостью от $9500 до $12 500.
Следует учесть, что обычно не все машины одной модели могут быть оснащены полным приводом (AWD). Зачастую это зависит от комплектации и цены.
Топ-15 недорогих кроссоверов, который максимально подходят для зимнего города:
- Renault /Dacia Duster: средняя цена для авто 2009-2014 г.в. составляет $9500;
- Jeep Patriot: средняя цена – $10 500;
- Skoda Yeti: средняя цена – $10 600;
- Peugeot 4007: средняя цена – $10 700;
- Hyundai Tucson /ix35: средняя цена – $10 800;
- Citroen C-Crosser –$11 000;
- Mazda CX-7 – $11 200;
- Renault Koleos – $11 200;
- Jeep Compass – $11 300;
- Suzuki Grand Vitara – $11 500;
- Mitsubishi Outlander Sport – $11 800;
- Opel Antara – $12 000;
- Subaru Outback – $12 000;
- Subaru XV – $12 300;
- Subaru Forester – $12 500.