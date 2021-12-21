58% украинцев поддерживают членство Украины в ЕС, в НАТО – 54%

Большинство украинцев поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института.

"Даже перед лицом российской военной агрессии украинцы продолжают поддерживать членство в НАТО и ЕС, – сказал Стивен Никс, региональный директор МРИ в Евразийском регионе. – Присоединение Украины к сообществу развитых демократий поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз".

Относительно вступления Украины в международный экономический союз, 58% украинцев избрали бы ЕС и только 21% – Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном. Поддержка вступления Украины в НАТО составляет 54%.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей, в период с 6 по 15 ноября 2021 года, путем личных интервью местом жительства респондентов.