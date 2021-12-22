Минфин поднял ставки гривневых ОВГЗ и увеличил их продажи

Министерство финансов на аукционах 21 декабря реализовало облигаций государственного займа в национальной и иностранной валюте и привлекло в государственный бюджет 20,5 млрд грн, сообщает Деловая столица.

"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,4 года, 2,5 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций, предложенных в долларах США, составляет 1 год. Наибольший спрос среди гривневых инструментов сосредоточен на 2-летних бумагах", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,50%, 6-месячных – 10,80%, 1-летних ОВГЗ – 11,88%, 1,5-летних – 11,88%, 2-летних – 12,78% , 2,4-летних – 12,85%, 2,5-летних – 12,9%, 3-летних – 12,88%, а 6-летних – 13,25%. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах составляет 3,7%.