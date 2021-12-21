Документ с шагами по урегулированию на Донбассе направили России
Украина разработала и направила международным партнерам инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе. Документ также отправили России, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
Как рассказал глава государства, данные десять шагов возможно выполнить с привлечением Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки.
"Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сказал Зеленский на полях дипломатического форума в Гуте.
О разработке инициативы с 10 шагами по Донбассу рассказал сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак.