Документ с шагами по урегулированию на Донбассе направили России

Украина разработала и направила международным партнерам инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе. Документ также отправили России, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Как рассказал глава государства, данные десять шагов возможно выполнить с привлечением Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки.

"Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии" , - сказал Зеленский на полях дипломатического форума в Гуте.

О разработке инициативы с 10 шагами по Донбассу рассказал сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак.