Компании из группы "Рошен" будут оспаривать штраф АМКУ

Компании из группы Roshen будут обжаловать решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа в 283 миллиона гривень за злоупотребление монопольным положением, сообщает УНИАН.

В компаниях возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного владельца обществ, Порошенко Петра Алексеевича, - говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что АМКУ принял решение о применении штрафных санкций к "Интерстарч Украина", "Днепровскому УПК" и "Интеркорн" "с нарушением процедуры рассмотрения дела".

В сообщении отмечается, что АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, изготовленной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ.

Кроме того, в компании подчеркивают, что "много раз говорили и объясняли АМКУ, что ЧАО "Днепровский КПК" и ЧАО "Интеркорн" являются переработчиками сырья, которые не осуществляют реализацию патоки третьим лицам и никоим образом не влияют на формирование цен".

Также в заявлении "Интерстарч Украина" выдвигается претензия к АМКУ из-за того, что комитет "сделал все для того, чтобы лишить общества их процессуальных прав, в том числе возможности представить регулятору свою позицию по делу". Так, утверждается, что регулятор "не уведомил общества о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом".