Порошенко в Варшаве назвал лучшую санкцию против России

Лучшей санкцией против России было бы предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Международной конференции безопасности "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряжения на восточном фланге" в Варшаве.

"План действий по членству в НАТО для Украины должен быть принят уже в следующем году в Мадриде в июне. Я, кстати, хочу напомнить, что План действий по членству в НАТО Польши был также принят в Мадриде. Это будет лучшая санкция, победа свободного мира и сокрушительное поражение Путина" , – отметил пятый президент.

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Порошенко подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности являются не меморандумы, а Североатлантический альянс.

"Сейчас де-факто Путин пытается вернуть Ялту с зонами влияния, с запретами движения по НАТО. И он публично выдвигает эти ультиматумы. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, имеем ли мы право и возможность быть членами НАТО или нет. Это зависит исключительно от НАТО и украинского народа. И мы должны дать сейчас очень жесткий ответ, который Путин точно услышит" , – подчеркнул Порошенко.