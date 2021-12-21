В Минобороны начался аудит

Во вторник, 21 декабря Государственная аудиторская служба начала финансовую проверку выполнения Министерством обороны ряда бюджетных программ за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2021 года на общую сумму 332,4 млрд грн, сообщает Деловая столица.

В частности, будут проверены следующие программы:

2101150 "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования";

2101190 "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины";

2101210 "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины".

Также государственные аудиторы изучат отдельные подпрограммы бюджетной программы "Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" (по квартирно-эксплуатационному обеспечению, медицинскому обеспечению, подготовке кадров ВСУ и т.д.).

Аудитом будут охвачены основные структурные подразделения Минобороны и Генеральный штаб ВСУ. В частности, будут проведены контрольные мероприятия более чем на 50 подконтрольных учреждениях, среди которых квартирно-эксплуатационные органы, медицинские учреждения, базы хранения вооружения и боеприпасов, учебные заведения и другие распорядители бюджетных средств.

Ориентировочный срок проведения государственного аудита – 6 месяцев.