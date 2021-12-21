Некоторые требования РФ по «гарантиям безопасности» обречены на провал
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал требования России по поводу «гарантий безопасности», сообщает Новое время.
Во время брифинга он сказал, что среди требований Москвы «есть те, которые очевидно обречены на провал», а некоторые предложения со стороны РФ подлежат обсуждению. Блинкен напомнил о позиции президента США, согласно которой, ни одна страна не имеет права силой менять границы другой, диктовать ей принципы или говорить, с кем ей сотрудничать.
Накануне представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США в ответ на требования РФ выдвинут на обсуждение свою обеспокоенность действиями России, которые вредят коллективным интересам и ценностям США и стран Европы.
По словам Прайса, США готовы работать с РФ по дипломатическим каналам, в том числе в рамках Совета Россия—НАТО и ОБСЕ, но «любой диалог должен основываться на принципах взаимности» и учитывать обеспокоенность Вашингтона действиями РФ.