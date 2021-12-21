Сбежавшая принцесса получит от шейха Дубая полмиллиарда долларов

Бывшая жена шейха Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума – принцесса Хайя – получит от него более 550 миллионов фунтов (более 730 миллионов долларов). Средства выплатят в рамках бракоразводного процесса, сообщает Обозреватель.

Такое решение принял Высокий суд Лондона. Напомним, что женщина бежала в Великобританию из ОАЭ.

Этот бракоразводный процесс называют самым дорогим в истории Британии. Изначально принцесса Хайя требовала 1,8 миллиарда долларов. Оплата судебных издержек при этом достигла 90 млн долларов.

Более 330 миллионов долларов Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум должен выплатить одним платежом в ближайшие три месяца. Деньги пойдут на содержание особняков принцессы: оплату драгоценностей и скаковых лошадей, которые она приобрела в долг; оплату поездок, зарплат и проживания няни и сиделки; обслуживание бронированных автомобилей для семьи, а также других питомцев.

Еще почти 4 миллиона долларов направят на образование 14-летней дочери Жалилы и 9-летнего сына Зайеда, а также 12,5 млн долл. задолженности.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн .

Кроме того, шейха обязали выплачивать на содержание детей по 13 миллионов долларов в год.

В 2019 году принцесса Хайя бинт аль-Хусейн вместе с детьми сбежала из ОАЭ в Великобританию из-за опасения за свою безопасность. Она была шестой женой шейха.

Затем началось судебное разбирательство касательно опеки над детьми и финансовой помощи. В 2020 году Высокий суд постановил, что Мохаммед угрожал Хайе.