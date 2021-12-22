Чемпионат Испании: "Барселона" не смогла победить "Севилью"
Состоялся перенесенный матч 4-го тура Ла Лиги, в котором "Севилья" принимала "Барселону". Встреча завершилась вничью - 1:1, сообщает УНИАН.
Счет открыл бывший хавбек харьковского "Металлиста" Папу Гомес, а Рональд Араухо восстановил паритет и принес "Барселоне" одно очко.
На 64-й минуте защитник хозяев Жюль Кунде получил красную карточку и был удален с поля.
"Севилья" - "Барселона" - 1:1
Голы: Гомес, 32 - Араухо, 45
"Севилья": Бону, Кунде, Фернандо, Карлос, Рекик, Жордан, Делейни (Аугустинссон, 86), Ракитич (Гудель, 70), Окампос (Фатторе, 90), Гомес (Хуанлу, 85), Мир (Эн-Несири, 70)
"Барселона": Штеген, Араухо, Пике, Гарсия (Ленгле, 73), Альба, Бускетс, Ф. де Йонг (Л. де Йонг, 85), Гави, Дембеле, Эззальзули, Ферран (Нико, 73)
Удаление: Кунде, 64
Чемпионат Испании: положение команд после 18 туров
- Мадридский "Реал" с 43 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" имеет на 5 баллов меньше и занимает второе место. В топ-3 также входит "Бетис" (33 очка).
- "Атлетико" провел 17 матчей, набрал 29 очков и располагается на пятой позиции.
- "Барселона" сыграла 18 поединков и занимает седьмое место с 28 зачетными пунктами.