Чемпионат Испании: "Барселона" не смогла победить "Севилью"

Состоялся перенесенный матч 4-го тура Ла Лиги, в котором "Севилья" принимала "Барселону". Встреча завершилась вничью - 1:1, сообщает УНИАН.

Счет открыл бывший хавбек харьковского "Металлиста" Папу Гомес, а Рональд Араухо восстановил паритет и принес "Барселоне" одно очко.

На 64-й минуте защитник хозяев Жюль Кунде получил красную карточку и был удален с поля.

"Севилья" - "Барселона" - 1:1

Голы: Гомес, 32 - Араухо, 45

"Севилья": Бону, Кунде, Фернандо, Карлос, Рекик, Жордан, Делейни (Аугустинссон, 86), Ракитич (Гудель, 70), Окампос (Фатторе, 90), Гомес (Хуанлу, 85), Мир (Эн-Несири, 70)

"Барселона": Штеген, Араухо, Пике, Гарсия (Ленгле, 73), Альба, Бускетс, Ф. де Йонг (Л. де Йонг, 85), Гави, Дембеле, Эззальзули, Ферран (Нико, 73)

Удаление: Кунде, 64

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