Ситуация на рынке труда изменится: кто останется востребованным

В Украине в 2022 году ситуация на рынке труда может значительно измениться. С одной стороны, замедлятся гостинично-ресторанный бизнес и усилится автоматизация профессий, с другой будут активно развиваться логистика, фармацевтика. На повышение зарплат в этот период могут рассчитывать не только фармацевты, но и сотрудники сферы IT, сообщает Обозреватель.

Такой прогноз озвучила Анастасия Киселева, специалист по оценке персонала Jooble. Она рассказала о главных тенденциях на рынке труда в 2022 году.

Рост отдельных отраслей из-за карантинных ограничений. Многие компании стали активно нанимать работников – это предприятия, для которых карантин стал толчком или возможностью для развития. Например, это компании, предоставляющие логистические услуги – значительно возросло количество предложений по работе для всех типов курьеров: пеших, вело-, мото- и авто. Или предприятия отрасли ритейла или фармацевтики – количество потребления пищевых продуктов, бытовых товаров, лекарств и т.п. из-за карантина возросло.

Замедление некоторых направлений в области обслуживания, например, туризма или гостинично-ресторанных бизнесов. По данным международной консалтинговой компании McKinsey глобальный тренд к их активному восстановлению пока не прослеживается. Аналитики в своем отчете The future of work after COVID‑19 отмечают, что за времена пандемии люди уже привыкли меньше тратить на путешествия и посещение заведений.

Автоматизация процессов и курс смены профессии. Учитывая текущую ситуацию на рынке труда и прогнозы McKinsey, можно допустить, что специалисты, преимущественно выполняющие работу руками, то есть "синие воротнички", будут еще активнее искать новую работу или проходить повышение квалификации. Кроме того, что из-за пандемии многие компании уменьшили объемы своей деятельности, происходит активная автоматизация бизнес-процессов, а потому потребность в работниках в отдельных отраслях соответственно сокращается.

Сектор информационных и финансовых технологий будет развиваться еще более активно. Среди специалистов, которые могут рассчитывать как на стабильный заработок в следующем году, так и на повышение заработной платы – прежде всего работающие в секторах информационных и финансовых технологий. Пандемия ускорила развитие технологий в целом, особенно это касается финансового сектора. Люди все чаще производят оплаты онлайн и отказываются от использования бумажных денег по санитарным соображениям. Поэтому спрос на специалистов, разрабатывающих решения в области финансовых технологий, будет только расти.

То же касается и IT-специалистов: с приходом пандемии значительная часть компаний пересмотрела свои внутренние процессы, перешла на гибридный или полностью отдаленный формат работы и начала использовать больше решений по автоматизации. IT-специалистов на рынке сейчас много, но нельзя сказать, что рынок ими перенасыщен – все они сейчас и в ближайшие несколько лет будут необходимы.

Пандемия дала толчок к росту фармацевтической отрасли, так что можно предположить, что с развитием отрасли в целом размер оплаты труда привлеченных в ней специалистов тоже будет увеличиваться.

Специалисты с узкой специализацией останутся в спросе. Если мы говорим о работе, скажем на металлургическом предприятии, то вероятность того, что деятельность работников будет массово автоматизирована, очень мала. То же самое касается и узкопрофильных специалистов в других отраслях.