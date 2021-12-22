Курс валют НБУ на 22 декабря

Курс валют НБУ на 22 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 21 декабря, упал на 3 коп. до 27.26 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.79 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп. до 3.69 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.10 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 21 декабря 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.55 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 21 декабря 2021 года.

Курс польского злотого достиг уровня 6.64 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.259800 --0.025
EUR Евро 30.785900 +0.02
RUB Рубль 0.368700 +0.001
GBP Фунт стерлингов 36.104200 --0.004
CHF Швейцарский франк 29.549900 --0.003
PLN Польский злотый 6.645000 +0.005

Новости

analytics