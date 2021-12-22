Курс валют НБУ на 22 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 22 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 21 декабря, упал на 3 коп. до 27.26 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 30.79 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп. до 3.69 за 10 рублей.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.10 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 21 декабря 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.55 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 21 декабря 2021 года.
Курс польского злотого достиг уровня 6.64 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.259800
|EUR
|Евро
|30.785900
|RUB
|Рубль
|0.368700
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.104200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.549900
|PLN
|Польский злотый
|6.645000