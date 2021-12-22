Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность

На фоне угрозы российского вторжения в Украину силы быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF) приведены в повышенную боеготовность. Их общая численность составляет 40 тысяч военных, сообщает Новое время.

Источники издания Die Welt в Альянсе рассказали, что с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было раньше.

Другие подразделения NRF, включая спецназ и военную логистику, были приведены в состояние повышенной готовности.

По информации издания, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.