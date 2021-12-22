Яндекс выкупил пакет акций у Uber

Корпорация "Яндекс" выкупила у компании Uber акций общей стоимостью $1 млрд. Об этом заявил глава бизнес-группы по онлайн-торговле и логистическим сервисам "Яндекса" Даниил Шулейко, сообщает UBR.

"Сегодня (21 декабря – ред.) мы закрыли сделку по выкупу доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и беспилотниках" , – отметил он.

По его словам, сделка состояла из двух этапов:

На первом этапе "Яндекс" довел до 100% свою долю владения в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, а также приобрел у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V. На втором этапе "Яндекс" полностью выкупил доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке".

Итоговые доли "Яндекса" после закрытой сделки:

"Яндекс" владеет 100% долями в беспилотниках, а также в сервисах "Яндекс.Еда", "Лавка" и "Доставка";

доля "Яндекса" в MLU B.V достигла порядка 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы;

"Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс.Такси".

В рамках сделки "Яндекс" также получил право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне $1,8-2 млрд.