В Пентагоне ответили на заявления Шойгу о "химической провокации" на Донбассе

В Пентагоне опровергли заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке на Донбассе "провокации с химическими веществами" некими частными военными компаниями из США, сообщает Новое время.

Представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга назвал утверждения российского министра "полностью ложными".

"Эти заявления министра Шойгу полностью ложны… они не правдивы" , — ответил представитель Пентагона на соответствующий вопрос журналиста.

Кирби также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не разговаривал в последние дни с Шойгу и соответствующих планов на данный момент нет.

21 декабря Шойгу заявил, что некие частные военные компании из США якобы готовят на Донбассе "провокацию с химическими веществами".

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами" , — сказал Шойгу.

При этом глава Минобороны РФ не предоставил никаких подтверждений своих слов.

Обвинения со стороны главы Минобороны РФ прозвучали на фоне требований кремлевского режима к США по поводу гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс и концентрации российских войск рядом с ее границей.