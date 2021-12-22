В Пентагоне ответили на заявления Шойгу о "химической провокации" на Донбассе
В Пентагоне опровергли заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о подготовке на Донбассе "провокации с химическими веществами" некими частными военными компаниями из США, сообщает Новое время.
Представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга назвал утверждения российского министра "полностью ложными".
"Эти заявления министра Шойгу полностью ложны… они не правдивы", — ответил представитель Пентагона на соответствующий вопрос журналиста.
Кирби также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не разговаривал в последние дни с Шойгу и соответствующих планов на данный момент нет.
21 декабря Шойгу заявил, что некие частные военные компании из США якобы готовят на Донбассе "провокацию с химическими веществами".
"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — сказал Шойгу.
При этом глава Минобороны РФ не предоставил никаких подтверждений своих слов.
Обвинения со стороны главы Минобороны РФ прозвучали на фоне требований кремлевского режима к США по поводу гарантий невступления Украины в Североатлантический альянс и концентрации российских войск рядом с ее границей.