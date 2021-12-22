Нашел нормальную работу: Кравец рассказала, как изменился Зеленский

Актриса "Квартала 95" Елена Кравец заявила, что ее экс-коллега Владимир Зеленский сильно поменялся за время президентства из-за колоссального напряжения и нагрузки. В то же время она не переименовывала друга и кума в телефоне и по-прежнему может называть его Вовой, сообщает Обозреватель.

Об этом украинская шоувумен рассказала в интервью Маше Ефросининой в программе "Экзамен". Запись разговора была обнародована на YouTube-канале журналистки и ведущей шоу.

Отвечая на подготовленный Ефросининой вопрос, Кравец сказала:

"Семья Зеленских для меня – друзья, с которыми я очень редко вижусь в последнее время".

Она уточнила, что это началось еще с 2019 года.

"Как мы шутим, Вова нашел себе "нормальную работу" , – с юмором заявила актриса и засмеялась.

Звезда пояснила, что такая шутка родилась, потому что комики часто слышали упреки: мол, они занимаются "свистоплясками", а не "нормальным" занятием.

Кравец призналась, что в целом активно за политикой и новостями она не следит, пытается дистанцироваться.

"Ну не моя эта вся вода. Но я слежу за тем, как Вова выглядит. Потому что я давно его знаю, мне важно. Как у него вот тут вот (указала на область между бровей, где появляется морщина, – ред.)... Как он напряжен, напряженное лицо" , – сказала знаменитость.

Ефросинина отметила, что Кравец знает все внешние проявления эмоций и состояния президента. Она спросила:

"И как он выглядит?"

"В разные периоды по-разному" , – ответила юмористка.

Она рассказала, что виделась в последний раз с Зеленскими еще летом 2021 года, на концерте на День Независимости Украины.

"Что-то такое происходит, да. Ты понимаешь, что все уже не так, как прежде. Но в то же время ты видишь того же человека и понимаешь, что несмотря на колоссальное напряжение и нагрузку, с которыми он столкнулся, и какие-то наверняка новые знания, которые не были ему открыты, до того, как он собирался возглавить страну – я думаю, там много потрясений разных – несмотря на это он остался для меня Вовой. Не Владимиром Александровичем. Я этому очень рада" , – подчеркнула звезда.

Она навела пример: на праздничном концерте Зеленский очень спешил, но сказал друзьям, что хочет дождаться песни Виктора Павлика "Ти подобаєшся мені".